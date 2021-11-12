Таллин, , 14:34 — REGNUM На 2022 год 38% жителей Эстонии планируют ремонт собственного жилья, 28% — путешествие, 22% — приобретение бытовой техники, 17% — покупку автомобиля, и столько же человек собираются инвестировать в новый компьютер или телефон. Об этом говорят результаты исследования филиала шведского банка SEB в Эстонии.

Ремонт Rodnikovskij-rabochij.ru

При этом 75% респондентов ответили, что планируют отложить деньги на эти цели, лишь 16% собираются взять кредит, а 6% — воспользоваться кредитной картой.

«Сбережения на непредвиденные траты должны покрывать расходы за три-четыре месяца, накопление этой суммы может занять несколько лет и сделать семью на этот период гораздо более уязвимой к неожиданным тратам. Поэтому иногда для ремонта дома, путешествий, приобретения автомобиля или техники разумно воспользоваться кредитным решением», — прокомментировала результатов исследования менеджер по продажам сегмента частных клиентов SEB Эвелин Коплимяэ.

По результатам проведенного SEB исследования, наиболее активно занимаются в трех странах Прибалтики накоплением жители Литвы, за ними следуют жители Эстонии. Примерно треть жителей Латвии, напротив, вообще не делает сбережений. Около двух третей населения Эстонии планирует в 2022 году какую-либо крупную покупку, и большинство рассчитывает сделать это за счет сбережений.