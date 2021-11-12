Ростов-на-Дону, 12 ноября, 2021, 14:33 — ИА Регнум. Ростовские власти выделили на украшение донской столицы к Новому году 7,2 млн рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Новый год. Советская открытка

Городское управление наружной рекламой ищет подрядчика для выполнения «комплексного оформления Ростова-на-Дону к проведению празднования Нового 2022 года в городе».

Традиционно фасады зданий украсят праздничными панно и растяжками, флажками и баннерами. Также запланирована установка различных светящихся композиций, одна из которых «Повозка с лошадьми» у Музыкального театра.

В стоимость включены работы по сборке и монтажу сборных конструкций. Сроки начала и завершения работ — декабрь 2021 года — февраль 2022 года.