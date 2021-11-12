Сеул, 12 ноября, 2021, 14:32 — ИА Регнум. В Южной Корее продолжают фиксировать рост индекса импортных цен. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Экспорт

Согласно опубликованным данным, в октябре 2021 года индекс импортных цен составил 130,43 пункта, что на 35,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Известно, что темпы роста показателя оказались самыми большими с октября 2008 года. По сравнению с сентябрем показатель вырос на 4,8%.

Эксперты отмечают, что резкое увеличение показателя связано с ростом мировых цен на нефть.

Между тем индекс экспортных цен составил 116,18 пункта, что на 25,3% больше по сравнению с октябрем 2020 года. По сравнению с сентябрем текущего года показатель вырос на 1,6%.

Стоимость угля и нефтепродуктов увеличилась на 12,3%, химической продукции — на 2,2%, металлов — на 1,9%.