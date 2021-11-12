Минск, 12 ноября, 2021, 14:30 — ИА Регнум. Белоруссия готова пойти на жёсткие ответные меры, если прошедшие закрытые консультации членов Совбеза ООН по ситуации на польско-белорусской границе будут использованы ЕС в качестве аргумента для введения очередных санкций. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

«Если же это мероприятие будет использовано Евросоюзом в качестве дополнительного аргумента для введения очередного пакета санкций, то хочу сказать, что Минск готов на самые жёсткие ответные меры», — сказал он.

Он добавил, что напряжённость на границе связана не столько с реальными проблемами, которые могут создать 3 тыс. мигрантов, сколько с тем, что «Польше, Литве, Латвии выгодно раздувать этот кризис, особенно Варшаве».

Следите за развитием событий в трансляции: «Обострение на границе Белоруссии и Польши: мигранты рвутся в ЕС —трансляция»

Как сообщалоИА REGNUM, 12 ноября группа мигрантов прорвалась из Белоруссии в Польше на контрольно-пропускном пункте (КПП) «Брузги». Они повредили ограждение из колючей проволоки. Польская полиция снимала всё на видео.

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