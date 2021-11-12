Грозный, 12 ноября, 2021, 14:29 — ИА Регнум. В Чечне с 1 июля 2020 года установлен максимальный в России индекс повышения тарифов ЖКХ. Он составляет 6,5% в год. Жители региона обращаются с вопросами по поводу столь высокого показателя, в частности, для цены за природный газ.

ru.torange.biz Тарифы

На этот раз им дали ответ в минфине республики, пишет ИА «Чечня Сегодня». Так, по словам главы ведомства Султана Тагаева, с 2011 года розничная цена на сетевой газ, реализуемый населению Чечни устанавливалась ниже экономически обоснованного уровня. Теперь правительство РФ утвердило график доведения действующей розничной цены для населения Чечни «до уровня прогнозных цен, которые обеспечивают возмещение экономически обоснованных затрат организаций поставщиков газа».

Напомним, ранее с объяснениями жителям Чечни по росту тарифов на газоснабжение выступал комитет по ценам и тарифам, который также сослался на необходимость доведения действующих цен до экономически обоснованного уровня. При этом было отмечено, что поручение правительства РФ о повышении тарифов на 6,5% было утверждено распоряжением правительства Чечни.

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