Сараево, , 15:20 — REGNUM Депутат парламента Боснии и Герцеговины от Партии демократического действия Шемсудин Мехмедович призвал власти в Сараево провозгласить посла России в БиГ Игоря Калабухова персоной нон грата. Об этом Мехмедович заявил 12 ноября на своей странице в «Фейсбуке».

Босния и Герцеговина Иван Шилов © ИА REGNUM

По мнению депутата, российский дипломат заслужил, чтобы против него были приняты такие меры, после того, как в интервью сараевскому телеканалу BHRT он заявил, что не считает спорной идею создания самостоятельной Республики Сербской в рамках БиГ, которую продвигает сербский член президиума БиГ Милорад Додик.

Мехмедович призвал население организовать протесты перед зданием посольства России в Сараево, пока Калабухов не покинет БиГ.

«Что мы еще сможем сделать для того, чтобы доказать, насколько серьезно мы намерены бороться за БиГ? Эти российские действия направлены на разрушение правового государства в БиГ и конституции БиГ», — отметил Мехмедович.

Напомним, что посол России в БиГ Игорь Калабухов ранее в интервью боснийскому СМИ заявил о том, что Республика Сербская в рамках демократического процесса подняла вопрос возвращения некоторых полномочий, которые были у нее изъяты под давлением международного сообщества.