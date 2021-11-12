12 ноября 2021 | Время чтения 2 мин

Артур Савин, , 15:45 — REGNUM Информация о том, что заместитель главы администрации города Каменска-Уральского (Свердловская область) Денис Нестеров посоветовал гражданам России, не желающим прививаться от коронавируса, покинуть страну, стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 12 ноября в социальной сети «ВКонтакте».

Николай Пимоненко. Жертва фанатизма. 1899

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"Куда уезжать? Даже в Монголию не пустят без вакцины, а на белорусско-польской границе вон какая очередь», — пишет Вячеслав О.

Многие пользователи пришли к выводу, что подобное хамское отношение к народу в стиле барина может привести к совершенно обратному результату — сам чиновник окажется за пределами Российской Федерации.

«А давайте тогда чиновников отправлять на лесоповал и рудники за невыполнение предвыборных обещаний?» — обращается Максим М.

«Я чиновникам в ответ предлагаю покинуть пределы земного шара, потому что они всё равно в параллельной вселенной живут, будут теперь хотя бы от народа подальше», — считает Вадим Ж.

Чиновник Цитата из к/ф «Государственный чиновник» реж Иван Пырьев. 1931. СССР

Некоторые комментаторы отмечают, что Нестерову следовало бы заниматься своими непосредственными задачами, а не разбрасываться оскорбительными советами.

«Есть предложение: этому чинуше покинуть место у кормушки и начать уже работать на благо и в интересах народа», — предлагает Olga Y.

Часть людей считает, что федеральные власти должны провести оценку данного заявления и разъяснили уральскому чиновнику, что можно говорить людям, а что просто недопустимо.

«Интересно, что о высказывании местного чиновника, призывающего своё население уезжать из страны, думает глава государства? Не могла же такая новость обойти его стороной. Что, сохранит этот Нестеров своё насиженное место? Или он советует людям по-своему благого? Как уволят — так сразу за границу махнёт?» — задаётся вопросом Василий Т.

Ряд пользователей указывает на то, что к таким предложениям некоторые граждане действительно могут прислушаться и местные жители будут переезжать туда, где к ним относятся с большим уважением.

«Этот Нестеров с огнём играет. Он за свой счёт будет оплачивать людям переезд? Такое бесчеловечное отношение вдруг со стороны властей полилось. Диву даёшься», — отмечает Валерий О.

Евреев из Варшавского гетто отправляют на принудительные работы. 1941 год

Нашлись и те, кто напоминает чиновнику о том, что бунт народа в первую очередь настигает местные органы власти, и если довести его до белого каления, то последствия могут оказаться ужасающими.

«Он думает вообще, что говорит? Пусть почитает работу Глобачёва «Правда о русской революции: Воспоминания бывшего начальника Петроградского охранного отделения». «Те зверства, которые совершались взбунтовавшейся чернью в февральские дни по отношению к чинам полиции, корпуса жандармов и даже строевых офицеров, не поддаются описанию. Они нисколько не уступают тому, что впоследствии проделывали со своими жертвами большевики в своих чрезвычайках. Я говорю только о Петрограде, не упоминая уже о том, что, как всем теперь известно, творилось в Кронштадте». Взбешённый народ — страшная вещь!» — указывает Андрей М.

Напомним, 11 ноября портал «E1» опубликовал информацию о том, что заместитель главы администрации города Каменска-Уральского (Свердловская область) Денис Нестеров посоветовал гражданам России, не желающим прививаться от коронавируса, покинуть страну.