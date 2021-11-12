Джакарта, 12 ноября, 2021, 14:27 — ИА Регнум. Делегация Конгресса США похвалила Индонезию за борьбу с COVID-19, сообщает Kompas.

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«Я хотел бы поблагодарить правительство и народ Индонезии, которые успешно справились с пандемией COVID-19», — заявил член палаты представителей США Ами Бера.

Делегация Конгресса США нанесла почетный визит в палату представителей Индонезии.

Межпарламентская двусторонняя встреча была запланирована шесть месяцев назад. Однако из-за пандемии встреча была отложена.

Как сообщало ИА REGNUM, в Индонезию прибыла делегация Конгресса США.

Подробнее в материале:Делегация Конгресса США посетила Индонезию