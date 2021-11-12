Москва, , 14:26 — REGNUM На мировом рынке зерна образовался дефицит, который некому компенсировать. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 ноября заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ибрагим Рамазанов. Так он прокомментировал надежды министерства сельского хозяйства РФ на стабилизацию цен социально значимых продовольственных товаров.

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«Ожидания Минсельхоза по обеспечению стабильного развития российского рынка продовольствия вполне обоснованны с точки зрения баланса ресурсов и потребления зерна, — сказал Рамазанов. — Ожидаемый урожай зерновых в 2021 году, который составляет около 127 млн тонн, значительно меньше рекордного 2017 года, но существенно превышает урожай 2018 (113 млн тонн) и 2019 (121 млн тонн) годов, когда проблем с обеспечением внутреннего рынка не наблюдалось. Однако настороженность вызывает рост спроса и цен на зерно всех видов на мировом рынке. Это стимулирует производителей и других участников рынка увеличивать экспорт зерна».

По его словам, на данный момент складывается ситуация, когда образовавшийся дефицит на мировом рынке зерна компенсировать некому.

«Поэтому правительства многих стран принимают активное участие в регулировании ситуации для обеспечения стабильности внутреннего рынка продовольствия и продовольственной безопасности», — подытожил Рамазанов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Забайкальском крае строят самый крупный сухопутный зерновой терминал в России.

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