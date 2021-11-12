Таллин, 12 ноября, 2021, 14:25 — ИА Регнум. Один из отцов-основателей правящей в Эстонии либеральной Реформистской партии Игнар Фьюк покинул партию, посчитав, что реформисты разменяли свои прежние принципы ради погони за голосами массового избирателя. Об этом сам политик и известный архитектор сообщил изданию Eesti Ekspress.

jackmac34 Эстония

Запись о добровольном уходе из партии Фьюк сделал в госрегистре 5 ноября нынешнего года.

«Партия утратила свою роль и положение в качестве строителя гражданского государства, в котором соблюдаются демократия, верховенство права, справедливость, свободная конкуренция и личные свободы», — добавил он.

По его мнению, Реформистская партия ради сохранения власти превратилась в своего рода народную партию, и ее четкая право-либеральная направленность стала размытой.

«Когда-то эта партия была положительным примером для общества, однако изменение партии, девальвация ценностей или смещение фокуса неизбежно станут плохим примером для каждого человека, для всего общества», — считает Фьюк.

Фьюк был членом Реформистской с момента ее основания в ноябре 1994 года. С 1992 по 2003 год он был депутатом национального парламента Рийгикогу. Сейчас возглавляет отдел городского планирования Таллинской мэрии в качестве одного из главных архитекторов.

Реформистская партия возглавляет правительство Эстонии с 2005 года. В период 2016 — 2020 годов кабинет министров возглавляла Центристская партия.