12 ноября 2021 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили планы по введению в России обязательной проверки QR-кодов на транспорте, в учреждениях общественного питания и магазинах.

Артур Савин, , 15:44 — REGNUM Информация о том, что оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 в России подтвердил начало разработки инициатив по введению обязательной проверки QR-кодов в транспорте, а также при посещении кафе и магазинов, стала поводом для жаркой дискуссии среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 12 ноября в социальной сети «ВКонтакте».

Проверка QR-кодов Дарья Драй © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Жизнь по QR-коду. Коронавирус и ограничения в России — трансляция»

"Уже представляю себе такую бабулю-кондуктора автобуса, героически сдерживающую толпу непривитых, ломящихся в салон транспорта», — пишет Алексей П.

Некоторые пользователи отмечают, что многие страны уже давно применяют подобные меры у себя, а российские власти почему-то запаздывают. Другие же указывают на то, что какие бы меры ни принимались со стороны властей, это слабо сказывается на статистике по выявленным случаям COVID-19 и смертности от коронавируса.

«Давно пора. В других странах так делают, а мы вечно последние», — отмечает Армен К.

«Ну введут они эти QR-коды, ну привьётся 146% населения, что тогда? Люди будут дальше болеть и умирать, что они тогда будут делать? Как объяснять свои действия, которые не привели ни к какому результату? Как там Израиль поживает, где всех по несколько раз привили? Победили они коронавирус?» — задаётся вопросом Алексей Н.

Часть людей считает, что ограничение в правах тех, кто не прошёл процедуру вакцинации, является вопиющим нарушением Конституции Российской Федерации и принципов здравой логики, ведь вакцинированные являются точно такими же переносчиками COVID-19, как и непривитые.

«Сегрегация людей на «привитый», «непривитый» и лишение части прав — это недопустимо!» — считает Валерия Ф.

Вход по QR-коду Александр Погожев © ИА REGNUM

«То есть непривитые теперь не смогут покупать еду и передвигаться?! Это и называется принуждение! Абсолютно антиконституционное решение! Куда смотрит Конституционный суд России?! Куда смотрит президент России?!» — вопрошает Евгений Л.

Ряд пользователей указывает на то, что не ровен час, как в стране начнутся массовые волнения из-за притеснения со стороны органов власти.

«Не так уже страшен этот вирус, сколько страшно разделение людей, растущая озлобленность населения. Одна спичка — и всё загорится! Может политься даже кровь», — поделилась своим мнением Любовь Б.

«Интересно, если бы власти сделали всенародное голосование о том, какие меры необходимо принимать, что бы выбрали люди? Я думаю, что угодно, но только не такие издевательские меры», — предполагает Ева А.

Нашлись и те, кто убежден, что руководство страны своими жёсткими мерами лишь отталкивает от себя население, вызывая недоверие, а агрессивная античеловеческая пропаганда вакцинации вносит раскол в монолитность российского общества.

Вакцинация против коронавируса Дарья Драй © ИА REGNUM

«Люди упираются, сопротивляются, имеют своё мнение. Какой ужас? Как чиновникам управлять таким непослушным стадом? Надо запретить сопротивляться и обязать вакцинироваться. Всё это, конечно же, ради всеобщего блага. Такими благими намерениями мы вымостим себе такую дорогу в «светлое будущее», которой даже Гитлер бы позавидовал», — указывает Арсений В.

«Неужели сложно дать объяснение людям, разжевать грамотно, зачем её делать, дать гарантии, страховые выплаты в случае осложнения после прививки? Нет, мы будем ограничивать людям всё, чтобы люди сами были вынуждены делать прививку, и неважно, что будет с человеком от неё, ведь никто не несёт никакой ответственности. М-да уж», — написал Николай Т.

Напомним, 11 ноября оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 в России сообщил о разработке инициатив по введению обязательной проверки QR-кодов в транспорте, а также при посещении кафе и магазинов.