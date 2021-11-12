Чита, , 14:24 — REGNUM По итогам уборочной кампании в 2021 году, урожайность ячменя в сельхозорганизациях Забайкальского края более чем в два раза превысила прошлогодний показатель. Об этом 12 ноября сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на слова министра сельского хозяйства края Дениса Бочкарева.

Ячмень Pxhere.com

«По итогам уборочной кампании забайкальские аграрии намолотили 3,8 тысячи тонн ячменя, тогда как год назад наши хозяйства получили 1,5 тысячи тонн. Средняя урожайность этой зерновой культуры составила 14,1 центнера с гектара, в прошлом году сельхозтоваропроизводители Забайкалья убирали в среднем по 11,7 центнера с одного гектара», — рассказал руководитель аграрного ведомства.

Он отметил, что минувшей осенью уборочная площадь, занятая ячменем, составила 2,7 тысячи гектаров. В 2020 году растениеводы края скосили 1,4 тысячи гектаров, засеянной ячменем.

Как сообщало ИА REGNUM, обильные осадки в виде снега, выпавшие в районах края на прошлой неделе, повлекли частичную гибель сельскохозяйственных культур в 72 хозяйствах Забайкалья.

Читайте также: Забайкалье вводит режим ЧС из-за сильного снегопада

Читайте также: В Забайкалье пришлось вводить режим ЧС, чтобы закончить уборочную кампанию