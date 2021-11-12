Стокгольм, , 14:25 — REGNUM По данным Управления Верховного комиссара Организации Объединённых Наций по делам беженцев, количество людей, вынужденных покинуть свои страны, увеличилось в первой половине 2021 года примерно на два миллиона по сравнению с началом года. Об этом 12 ноября написала шведская газета Aftonbladet.

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В общей сложности, по оценкам ООН, более 84 миллионов считаются беженцами, которые среди прочего пострадали от войн, внутренних конфликтов и преследований. К другим факторам, которые способствовали росту их числа, относятся пандемия коронавируса и последствия изменения климата.

«Международному сообществу не удалось предотвратить насилие, преследования и нарушения прав человека, которые по-прежнему вынуждают людей покидать свои дома», — говорится в заявлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.