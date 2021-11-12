Ташкент, , 14:22 — REGNUM В столице Узбекистана 12 ноября состоится торжественное мероприятие, посвященное 150-летию со дня основания Ташкентской и Туркестанской епархии. Об этом передает корреспондент ИА REGNUM.

Мероприятие также посвящено 10-летию со дня основания Среднеазиатского митрополичего округа.

В частности, в Большом академическом театре оперы и балета им. Алишера Навои состоится праздничный концерт, на котором будут присутствовать иерархи русской православной церкви из разных стран.

В рамках празднования также состоялись открытие выставок архивных документов «Жизнь и служение Ташкентского архипастыря Гурия. К 130-летию со дня рождения», а также Подарочного фонда Ташкентской епархии, прошла международная конференция.

В настоящее время Среднеазиатский митрополичий округ возглавляет митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий.