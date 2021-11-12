Стокгольм, , 14:24 — REGNUM Система здравоохранения Швеции должна регулироваться не на уровне отдельных ленов, а на уровне государства. С таким требованием выступают «Христианские демократы». Данный вопрос также будет предметом обсуждения в ходе съезда партии, который начинается сегодня, 12 ноября, передает телеканал SVT Nyheter.

Швеция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Вы не можете управлять развитой системой здравоохранения в каждом из 21 ленов страны. Должен быть общегосударственный контроль», — заявила в интервью SVT лидер партии Эбба Буш.

Организационная форма, которая существует в Швеции более 160 лет, согласно которой система здравоохранения обсуживается за счет местных налогов, сегодня уже не работает, по мнению Буш:

«Она работала прекрасно в середине 19 века, но не сегодня. С проблемами сталкиваются и пациенты, и медперсонал».

Читайте ранее в этом сюжете: Эбба Буш назвала скандал с покупкой дома в Швеции фарсом