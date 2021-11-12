Санкт-Петербург, 12 ноября, 2021, 14:28 — ИА Регнум. В Петербурге задержан глава управления социального питания администрации города Алексей Барабанщиков, накануне в его ведомстве прошли обыски. Об этом 12 ноября сообщает издание «Фонтанка».

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что в офисе управления соцпитания Петербурге прошли обыски. По данным источников СМИ, оперативники искали информацию, которая могла бы стать доказательствами в уголовном деле по статье 165 УК («Причинение имущественного ущерба»).

Предположительно, были подделаны конкурсные документы, что помогло одному из крупных предприятий города одерживать победы в конкурсах на госконтракты по одному из районов Петербурга. С того времени исполнитель смог получить заказы на 600 млн рублей.

Отметим, до 11 ноября на официальном сайте Управления его главой значился Барабанщиков, который в 2020 году пришел на эту должность из Москвы. А уже днем 12 ноября его данные исчезли с сайта, временно возглавляет ведомство уже его заместитель Светлана Гусева.