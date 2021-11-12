Красногорск, , 14:21 — REGNUM Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье вновь начала расти. Об этом свидетельствует опубликованная 12 ноября статистика оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19, передает корреспондент ИА REGNUM.

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За минувшие сутки на территории региона было подтверждено 2726 случаев заражения коронавирусом. Эта цифра на 109 случаев больше аналогичного показателя 11 ноября. Тогда на территории региона коронавирус был подтвержден у 2617 человек, а днем ранее — у 2649 жителей Подмосковья.

Отметим, что всего 12 ноября в России было выявлено 40 123 новых случаев заражения коронавирусом.

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