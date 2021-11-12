Москва, , 14:22 — REGNUM Очевидно, что данные российских граждан с фальшивыми справками о вакцинации от коронавируса могут быть использованы для шантажа, заявила корреспонденту ИА REGNUM адвокат, управляющий партнёр адвокатского бюро «Лекс Артис» Мария Чернер.

Вакцинация от коронавируса Фото КБ № 8 ФМБА России

«Ведь гражданам, которые приобрели фальшивые сертификаты о вакцинации, грозят увольнения, уголовная ответственность. Заинтересоваться данной базой могут и крупные работодатели.

Уголовная ответственность также грозит и медработникам, которые занимались выдачей подделок, тем, кто собирал эти данные и выставил их на продажу.

Пока неясно, что это за база — липовых поддельных сертификатов, которые не проходят регистрацию на госуслугах или когда укол сделан «в воздух», но все данные о прививке официально зарегистрированы медработником, имеющим доступ к базе.

При этом причины покупки сертификата могут быть самыми разными, кто-то действительно является ярым антипрививочником, кто-то полагает, что нет достаточной информации о том, в течение какого срока нужно ставить прививку переболевшим и при каком уровне антител, особенно учитывая непоследовательность властей в отношении данной информации.

В базу могли попасть и люди, у которых имелись противопоказания от вакцины, переболевшие бессимптомно и не обращавшиеся к врачам, но которые решили просто не усложнять себе жизнь бесконечной сдачей ПЦР-тестов, те, кто в действительности сделал прививку.

В обоих случаях встает вопрос, а что, если человек, который внесен в базу, переболел, и у него будут выявлены соответствующие антитела?

Если в отношении вакцины «Спутник V» есть информация, о том, что вырабатываемые после него антитела можно отличить от антител, появляющихся после COVID-19, то в отношении, например, «Ковивак» такой информации нет. Кто будет проводить соответствующие исследования? Все эти моменты нужно будет учитывать.

В целом существование подобной базы вызывает сомнения, так как если речь идет о поддельных сертификатах, то собрать такие сведения практически невозможно, что касается уколов «в воздух» то вряд ли бы сами медики собирали подобную информацию, да еще и в масштабах всей страны.

Не исключено, что это фейковая информация — заставить людей задуматься о последствиях такого поведения, уменьшить получение фальшивок в будущем», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, «Коммерсант» писал, что персональные данные более 500 тыс. человек, купивших фальшивые справки о вакцинации и ПЦР-тесты выставили на продажу в интернете.