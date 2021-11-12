Ташкент, , 14:19 — REGNUM Президенты Узбекистана и Киргизии Шавкат Мирзиёев и Садыр Жапарова 12 ноября в Стамбуле рассмотрели вопросы двусторонних отношений. Об этом 12 ноября сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Встреча прошла в рамках программы мероприятий саммита Тюркского совета, проходящего в Турции.

«Рассмотрены вопросы практической реализации договоренностей, достигнутых в ходе встречи лидеров двух стран в городе Ташкенте в марте этого года», — говорится в сообщении.

Лидеры двух стран с удовлетворением отметили устойчивую динамику развития торгово-экономического сотрудничества, увеличиваются объемы товарооборота и грузоперевозок, частота авиасообщения.

«Прорабатываются перспективные проекты кооперации в области машиностроения, электротехнической отрасли, энергетики, сельского хозяйства, логистики и других отраслях, в том числе с привлечением ресурсов созданного Совместного инвестиционного фонда», — говорится в сообщении.

Подчеркивалось, что расширяется культурный обмен, реализуются важные гуманитарные программы.

«Особое внимание уделено скорейшему продвижению проекта строительства железной дороги «Китай — Киргизия — Узбекистан», — говорится в сообщении.

Состоялся также обмен мнениями по актуальным вопросам регионального сотрудничества, в том числе в рамках Совета сотрудничества тюркоязычных государств.