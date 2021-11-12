Москва, 12 ноября, 2021, 14:18 — ИА Регнум. Чрезвычайный и полномочный посол КНДР в России Син Хон Чхор встретился 10 ноября с заместителем министра иностранных дел РФ Игорем Моргуловым. Об этом говорится на официальном сайте северокорейского внешнеполитического ведомства.

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Согласно опубликованным данным, в ходе встречи стороны провели глубокий обмен мнениями по вопросу стимулирования корейско-российских отношений дружбы и сотрудничества и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Сообщается, что во встрече также приняли участие сотрудники посольства КНДР и МИД КНДР.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр КНДР Ким Док Хун направил 9 ноября поздравительную телеграмму камбоджийскому коллеге Хун Сену.

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