Чита, 12 ноября, 2021, 14:17 — ИА Регнум. За период с 1 по 8 ноября 2021 года в Чите увеличились цены на бензин. Как сообщает территориальное управление государственной статистики, топливо марки АИ-95 стало дооже на 0,1%, АИ-92 — на 0,04%.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Бензин

Цены на бензин марки АИ-98 остались без изменения. Дизельное топливо подорожало на 1,8%.

Как сообщало ИА REGNUM, за период с 11 по 18 октября 2021 года в Чите опливо марки АИ-92 стало стоить дороже на 0,2%, АИ-95 и АИ-98 — на 0,1%. Цена на дизельное топливо повысилась на 0,1%.

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