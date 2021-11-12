12 ноября 2021 | Время чтения 1 мин

Наталья Стрельцова, , 17:15 — REGNUM Московский регион утром 12 ноября накрыл мокрый снег. Снегопад продлился до обеда. Снежный покров местами достиг 3 см. Температура воздуха +1. После полудня синоптики обещают дожди и усиление ветра до 7−12 метров в секунду. Температура воздуха повысится до 5 градусов тепла.

Рябина под снегом Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Снегопад в Подмосковье Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Снегопад в Подмосковье Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Школьный стадион в снегопад Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Снегопад в Подмосковье Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Дорожные и коммунальные службы Подмосковья переведены на усиленный режим работы. Для уборки дорог, дворов и общественных пространств подготовлена спецтехника и привлечены дворники.

Снегопад в Подмосковье Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Снегопад в Подмосковье Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Снегопад в Подмосковье Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Снегопад в Подмосковье Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Скамья в снегу Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Снегопад в Подмосковье Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Все дорожные службы переведены в режим повышенной готовности. После завершения снегопада, начавшегося сегодня утром, проведена обработка противогололедными материалами и очистка проезжей части от снега. В первую очередь проводится обработка реагентами вылетных магистралей и участков с высокой интенсивностью движения, а также мостов, путепроводов, эстакад, крутых поворотов, спусков и подъёмов», — сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Уборка снега Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Снегопад в Подмосковье. Снегири Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Снегопад в Подмосковье Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Велосипед в снегу Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Снегопад в Подмосковье. Знаки Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Минувшей ночью и утром обработано свыше 11,2 тыс. км дорог, на линии работает порядка 350 единиц спецтехники. Для обеспечения безопасного и бесперебойного движения на дорожной сети круглосуточно осуществляется контроль изменения погодных условий и оперативное взаимодействие с экстренными службами.

Снег в Подмосковье Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Снег на ветках Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Сосна под снегом Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Снег на хвойных Наталья Стрельцова © ИА REGNUM