Иркутск, , 14:16 — REGNUM Средняя стоимость жилья на первичном рынке Иркутской области в 3 квартале составила 94 517 рублей за 1 кв. м общей площади. По сравнению с предыдущим кварталом средняя цена выросла на 1%. Такие данные приводит территориальное управление государственной статистики.

Квартиры Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В том числе, подорожали квартиры улучшенного качества — на 1,2%. А вот жилье среднего качества подешевело на 0,6%.

Средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья повысилась за квартал на 3,3% и составила 67 302 рубля.

Как сообщало ИА REGNUM, за 2020 год средняя стоимость жилья в Иркутской области выросла на 26%, тогда как по Сибири этот показатель составил всего 10%.

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