Москва, , 14:15 — REGNUM В Госдуме не намерены затягивать принятием закона о статусе апартаментов, передает корреспондент ИА REGNUM 12 ноября.

Апартаменты

«Позиция всех фракций по этому вопросу едина, основное — это то, что затягивать с определением статуса апартаментов нельзя, это вводит в заблуждение жителей. Мы должны как можно быстрее принять закон, который поставит точку в этом многолетнем споре и многолетних продажах апартаментов под видом квартир», — сказал журналистам депутат Госдумы Сергей Пахомов («Единая Россия»).

Межфракционная рабочая группа планирует к 15 ноября собрать все предложения по законопроекту, тогда же будет принято решение о дальнейшей работе с инициативой, уточнил парламентарий.

Накануне Госдума перенесла на неделю обсуждение законопроекта о регулировании статуса апартаментов. Поправками в Жилищный кодекс правительство РФ предлагает ввести понятие «многофункциональные здания», то есть здания, состоящие из нежилых и жилых помещений, расположенные вне границ жилой застройки, в общественно-деловой зоне.

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