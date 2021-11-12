Минск, , 14:16 — REGNUM В Минске 12 ноября в 17:00 (совпадает с мск) состоится презентация книги историка Института российской истории РАН Александра Дюкова «Неизвестный Калиновский. Пропаганда ненависти и повстанческий террор на белорусских землях, 1862−1864 годы». Об этом сообщает пресс-служба фонда «Историческая память».

Викентий Константин Калиновский Иван Шилов © ИА REGNUM

«Важной составляющей книги является поименный список жертв повстанческого террора на территории нынешних Белоруссии и Литвы: в книге впервые опубликовано 452 имени убитых повстанцами гражданских лиц, подавляющее большинство из которых являются крестьянами», — отметили в пресс-службе.

Сообщается, что в книге использованы архивные документы и последние работы по данной теме. Также в ней приводится неизвестное стихотворение Калиновского о подходах руководства повстанцев к «крестьянскому вопросу».

Напомним, Константин Калиновский был одним из руководителей польского восстания (1862 — 1864гг) на территории бывшего Великого княжества Литовского (сейчас — территории Белоруссии и Литвы). Он был сторонником широкого привлечения к восстанию крестьян, но те в большинстве не поддержали его идеи. К ним применяли методы террора и запугивания.