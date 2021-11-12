Иркутск, , 14:15 — REGNUM В Иркутской области стартовал приём заявок на конкурс среди журналистов «Фокус на добро». Как сообщает 12 ноября пресс-служба областного правительства, мероприятие пройдет в рамках национального проекта «Образование». Его цель — выявление и поощрение граждан, занимающихся освещением деятельности добровольцев (волонтеров) на территории Приангарья.

Конкурсанты могут представить материалы, соответствующие номинациям, освещающие вопросы развития добровольчества (волонтерства) на территории региона, деятельность добровольцев (волонтеров) и добровольческих (волонтерских) организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Иркутской области.

Конкурс проводится по шести номинациям: «Добро в СМИ», «Добро в Интернете», «Добро на ТВ», «Добро в аудио», «Добро в видео», «Добро в объективе».

Также конкурсная комиссия определит обладателя звания «Самый добрый журналист Иркутской области». По итогам конкурса будет собран и распространен лучший опыт информационного освещения добровольческих инициатив. Победителям конкурса будут вручены дипломы, памятные подарки, сувенирная продукция.

Всего за первое полугодие в рамках «Социальной инициативы» Приангарье провело образовательные семинары для добровольцев (волонтеров) в четырёх муниципальных образованиях (Балаганский район, Ольхонский район, Тайшетский район, Усть-Удинский район). Также были изготовлены волонтерские книжки в количестве 25 тысяч штук и распространены в муниципальных образованиях Иркутской области. Помимо этого участниками проекта приобретены средства индивидуальной защиты для волонтеров в количестве 100 тыс. масок и одной тысячи антисептиков.

«Мы планируем организовать системное обучение для волонтеров города Иркутска, скоординировать работу студенческих волонтерских объединений, например, таких только в ИГУ более десятка, — это достаточно сложный процесс. Поэтому мы рады, что проект «выстрелил». Он обещает быть чем-то особенным, но, конечно, что будет — покажет время, ну, а мы работаем дальше», — отметил автор проекта «Студенческий волонтерский корпус», студент Международного института экономики и лингвистики ИГУ Николай Русин.

Как сообщало ИА REGNUM, нацпроект «Образование» предусматривает вовлечение граждан в волонтерскую деятельность через центры добровольчества, создаваемые на базе образовательных организаций, НКО, государственных и муниципальных учреждений.

Действует единая информационная система добровольчества, проводятся конкурсы и образовательные программы, в частности, в рамках форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида».