Горно-Алтайск, 12 ноября, 2021, 14:13 — ИА Регнум. В Республике Алтай за девять месяцев с начала года выявлено три поддельные пятитысячные банкноты. Как сообщили ИА REGNUM корреспонденту в пресс-службе Национального банка по региону, это наименьший показатель среди регионов Сибири.

40.мвд.рф Фальшивая купюра

За аналогичный период прошлого года в республике были выявлено пять поддельных купюр. По словами управляющего финансовым учреждением Надежды Донских, с фальшивками чаще всего сталкиваются продавцы в маленьких магазинах, киосках и на автозаправках, поэтому им нужно быть особенно бдительными.

«Если к вам попала подозрительная банкнота, ни в коем случае не пытайтесь ею расплатиться. Но и не оставляйте ее у себя. Отнесите сомнительную купюру в любой коммерческий банк на бесплатную экспертизу», — призвали жителей в банке.