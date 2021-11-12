Сеул, 12 ноября, 2021, 14:13 — ИА Регнум. Правительство Южной Кореи ведет переговоры о дополнительных поставках мочевины из Вьетнама и Саудовской Аравии. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление первого заместителя министра стратегии и финансов Ли Ок Вона.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Данное заявление он сделал 12 ноября в ходе совместного совещания по вопросам спроса и предложения мочевины.

Известно, что южнокорейская сторона намеревается импортировать 8 тыс. тонн мочевины из Вьетнама, 2 тыс. тонн — из Саудовской Аравии и 1 тыс. тонн — из Японии.

Отмечается, что 2890 тонн мочевины должны прибыть в Южную Корею из Китая 13 ноября. Ещё 300 тонн будут доставлены 19 ноября.

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Напомним, что в настоящее время в Южной Корее наблюдается дефицит водного раствора мочевины — ключевого материала, используемого в дизельных транспортных средствах.

Дефицит возник из того, что в октябре Китай сократил экспорт удобрений и сопутствующих материалов, включая мочевину, из-за энергетического кризиса. За счёт поставок из Китая Южная Корея удовлетворяла 97,6% своих потребностей в водном растворе мочевины.