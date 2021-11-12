Ростов-на-Дону, 12 ноября, 2021, 14:16 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону зафиксирован резкий рост стоимости мяса свинины и говядины — примерно на 30%. Однако наиболее цены выросли на мясо кур — на 54%. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

Мясо

«За год произошёл заметный рост розничных цен на мясную продукцию: мясо говядины — на 31,5%, мясо свинины — на 30%, куры охлажденные — на 54%. По прогнозу поставщиков сырья, в четвертом квартале 2021 года, а также в первом квартале 2022 года рост цен на мясо-сырьё продолжится и составит по говядине 15%, по свинине — 20%, по мясу птицы — 15−24%, на специи — до 30%», — сказал начальник городского управления торговли и бытового обслуживания Константин Тихонов.

Мониторинг цен проведёт за период с октября 2020 года по октябрь 2021 года. Наибольшую озабоченность вызывает продолжающаяся тенденция к росту стоимости курицы.