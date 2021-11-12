Копенгаген, , 14:17 — REGNUM В настоящее время распространение коронавирусной инфекции в Дании особенно быстро увеличивается среди детей в возрасте от 6 до 11 лет. Сейчас в данной группе насчитывается 941 случай заражения коронавирусом на 100 000 человек, что является рекордным значением за весь период пандемии. Об этом 12 ноября сообщила шведская новостная служба SVT Nyheter.

Дания Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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Недавно датские власти распорядились, чтобы администрации школ переводили на домашнее обучение целые классы из-за вспышек коронавируса среди учеников.

Отмечается, что более высокая заболеваемость COVID-19 наблюдается среди непривитых подростков 12−15 лет.

«Если вы посмотрите только на ту группу детей в возрасте 12−15 лет, которые не были вакцинированы, то на самом деле у них самый высокий уровень инфицирования и, следовательно, уровень заболеваемости немного выше, чем у детей 6−11 лет», — говорится в пресс-релизе представителя Государственного института сыворотки Ребекке Легарт.