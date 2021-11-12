Москва, 12 ноября, 2021, 14:12 — ИА Регнум. Проект поправок Минфином РФ в Налоговый кодекс в части расширения прав граждан по налогообложению от продажи недвижимости, и в частности для семей с детьми, весьма своевременные, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер в области финансовых коммуникаций и КСО Андрей Лобода.

Цитата из к/ф «Дикая жизнь». реж Пол Дано. 2018. США Семья

«Это хороший знак, что государство оптимистично смотрит в будущее усиления социального вектора развития страны.

Фундаментально ожидаемые изменения в законодательстве существенно облегчат финансовую нагрузку семей, стремящихся в непростое экономическое время улучшить качество жизни.

Соблюдение пяти условий для освобождения от НДФЛ волне достижимы, однако, как всегда, есть серьезные нюансы. Один из продолженных может стать препятствием для реализации благой цели.

У одного из членов семьи в собственности может быть жилой загородный дом или, например, трехкомнатная квартира в доме постройки еще советского периода. Обветшалое наследие от бабушек и дедушек будет равнозначно учитываться с квадратными метрами в новостройках.

Жилье в России продолжает дорожать 20 лет подряд. На днях средняя цена московского квадратного метра достигла 250,1 тыс. руб., за первую неделю ноября рост составил 0.1% к предыдущей неделе.

С января 2021 года цены на недвижимость в Москве выросли на 21,9%, динамика роста и спрос на ипотеку остаются впечатляющими. Вот почему многие частные инвесторы свободные средства вкладывают в недвижимость, рассматривая жилье удачной инвестиционной идеей.

Эта категория граждан при грамотном оформлении сделок купли-продажи также пытается избежать уплаты налогов», — высказал сове мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Министерство финансов России предложило освободить от подоходного налога семьи с двумя и более детьми, которые продали свое жилье для покупки более просторного.

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