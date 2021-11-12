Красноярск, 12 ноября, 2021, 14:11 — ИА Регнум. В Красноярском крае одна из рожениц предстанет перед судом по уголовному делу о торговле детьми.

Pixabay.com Младенец

Как сообщили ИА REGNUM 12 ноября в Следственном комитете РФ, завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летней гражданки Казахстана.

По данным следствия, в 2019 году женщина решила за деньги выносить и родить ребёнка для третьих лиц. Она нашла в интернете страницу ООО «Дидилия», оказывающего услуги по организации и сопровождению оплодотворения, беременности и родам.

Женщина отправила сообщение со своими анкетными данными и контактным номером телефона. В августе 2019 года при содействии указанной фирмы она прибыла из Казахстана в Камбоджу. Там в одном из медучреждений ей провели медицинскую процедуру по оплодотворению.

В марте 2020 года женщина прибыла из Казахстана в Красноярск. 29 апреля она родила ребёнка в Красноярском краевом центре охраны материнства и детства. После выписки гражданка Казахстана оставила малыша в медучреждении.

15 мая в территориальном отделе агентства ЗАГС в Красноярске женщина получила свидетельство о рождении, в котором указала себя в качестве матери. 16 мая в нотариальной конторе Красноярска обвиняемая оформила доверенность, предоставив возможность директору ООО «Дидилия» и его знакомым распоряжаться ребёнком.

Передав свидетельство о рождении и нотариальную доверенность директору вышеуказанной фирмы, женщина уехала в Казахстан. За продажу ребёнка она получила 13 тысяч долларов США.

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Директор ООО «Дидилия» забрал младенца из медучреждения, чтобы передать его третьим лицам и получить деньги.

Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу, подытожили в ведомстве.