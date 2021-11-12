Москва, 12 ноября, 2021, 14:11 — ИА Регнум. Недавний заход фрегата ВМС Норвегии «Тур Хейердал» на полярный архипелаг Шпицберген вызывает озабоченность Москвы. Об этом 12 ноября заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Per Harald Olsen Шпицберген

«Организация визита норвежского военного корабля на архипелаг является очередным шагом Осло в череде последовательных действий по включению этой территории в сферу национального военного строительства», — говорится в комментарии, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Захарова отметила, что патрулирование акватории Шпицбергена кораблями Береговой охраны, а также действующая на архипелаге станция наземного спутникового слежения «Свалсат», технически оснащённая для выполнения задач двойного назначения, а также практика использования аэропорта «Лонгиер» норвежскими военно-транспортными самолётами «свидетельствуют об усилении тенденции к скрытой милитаризации архипелага норвежской стороной».

«Подобная демонстрация военной силы вызывает серьёзную озабоченность как несоответствующая духу Договора о Шпицбергене 1920 г., определившего сугубо мирный статус использования этого архипелага, а также противоречит декларируемой Осло цели сохранения низкой напряженности в высоких широтах», — подчёркивается в заявлении

Читайте также: Норвежцы не заинтересованы в работе российских археологов на Шпицбергене