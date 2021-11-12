Джакарта, 12 ноября, 2021, 14:10 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо принял участие в деловом консультативном совете АТЭС, сообщает Kompas.

Jakarta.go.id Джоко Видодо

По этому случаю глава государства заявил о ряде шагов по борьбе с последствиями изменения климата.

«Президент заявил, что борьба с последствиями изменения климата должна осуществляться сбалансированным образом в контексте устойчивого развития, уделяя внимание социально-экономическому развитию сообщества», — заявили в МИД Индонезии.

В своем заявлении Джоко Видодо отметил, что сохранение лесов и морских ресурсов, а также переход на новые и возобновляемые источники энергии должны улучшить благосостояние групп с низкими доходами.

Президент Индонезии обозначил несколько приоритетных программ, которые реализуются и будут реализовываться в Индонезии, в том числе инвестиции в развитие «зеленых» промышленных зон.

Как сообщало ИА REGNUM, в Индонезию прибыла делегация Конгресса США.