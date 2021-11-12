Томск, , 14:08 — REGNUM Заболеваемость ОРВИ и COVID-19 у детей снизилась в Томской области. Об этом ИА REGNUM сообщили 12 ноября в администрации региона.

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По данным властей, причина снижения — дополнительные каникулы и двухнедельный режим нерабочих дней. Он завершается в Томской области 14 ноября.

Среди детей от семи до 14 лет уровень заболеваемости снизился на 8%, в возрасте 15−19 лет — на 13%.

Также положительный результат дали закрытие кинотеатров, детских игровых центров и фудкортов в торговых центрах, отметила заместитель губернатора региона Алёна Левко.

«Безусловно, эти ограничительные меры непопулярны, но выбор между отдыхом и здоровьем очевиден», — подчеркнула она.

С 15 ноября в регионе возобновляются занятия в школах, техникумах и детсадах. Однако по-прежнему будут действовать утренние входные фильтры. Кроме того, необходимо ежедневное проветривание помещения и другие меры. Учителей Томской области власти призывают вакцинироваться.

Как сообщало ИА REGNUM, в Томской области по состоянию на 12 ноября выявлено 51 064 носителя коронавируса, выздоровели 38 892 человека, скончались 608 ковид-пациентов.

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