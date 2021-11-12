Вашингтон, , 14:07 — REGNUM Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, которая обладает шестым по размеру состоянием в $100 млн среди членов конгресса, выступила против в октябре против планов коллег-демократов ввести налог на нереализованный прирост капитала для финансирования огромных социальных трат нынешней администрации, со ссылкой на источники сообщает New York Post.

По словам одного из помощников, работающих в законодательном органе, она назвала такой шаг «рекламным трюком».

Во время обсуждения законопроекта Пелоси говорила CNN, что в той или иной форме этого налог на богатство, «вероятно», будет включен в окончательный закон, добавив, что он даст «всего лишь 10% от того, что нужно».

В конце концов, предложенный налог на прирост капитала был исключен из законопроекта о социальных расходах в пользу предложенного 3-процентного подоходного налога для тех, кто зарабатывает более $10 млн в год.

Не является секретом то, что Пелоси — один из самых богатых членов Конгресса, хотя точное ее состояние зависит от источника. Система отслеживания финансирования кампании OpenSecrets оценила ее чистый ее капитал примерно в $114 млн по состоянию на 2018 год. В июле сайт GoBankingRates оценил ее состояние примерно в $120 млн.