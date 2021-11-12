Санкт-Петербург, 12 ноября, 2021, 14:17 — ИА Регнум. Бюджет Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов утвержден в первом чтении депутатами Законодательного собрания региона. Его основной акцент — на социальную политику. Об этом 12 ноября сообщили в пресс-службе областной администрации.

Дарья Драй ИА REGNUM Правительство Ленинградской области

«Традиционно бюджет сформирован на основе базового сценария прогноза социально-экономического развития Ленинградской области. Доходы областного бюджета на 2022 год запланированы в объеме 160,7 млрд рублей, расходы — 164,1 млрд рублей», — говорится в сообщении.

Главными приоритетами бюджетной политики остаются социальные программы и национальные проекты, утвержденные указом президента России. Больше половины расходов ─ 60,9% ─ будут направлены на социальную сферу.

На сферу образования предполагается потратить 39,4 млрд рублей, на здравоохранение — 25,6 млрд рублей, на социальную поддержку населения — 24,3 млрд рублей.