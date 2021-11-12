Москва, , 14:07 — REGNUM Решить проблему с доставкой грузов на Дальний Восток можно без народных миллиардов, а за счёт улучшения планирования. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил глава московского отделения «Партии Роста», председатель совета директоров «Совфрахта» Дмитрий Пурим.

Он прокомментировал предложение Минтранса РФ по созданию судоходной госкомпании. Представляя идею президенту, глава министерства Виталий Савельев посетовал на нехватку судов.

«Причина совсем не в том, что нет флота, флота у нас хватает, у нас другого не хватает. Дело в том, региональные компании или правительства, отвечающие за северный завоз, не готовы были летом фиксировать сложившийся рыночный фрахт. Уже в июле текущего года было понятно, что фрахтовые ставки достигли пятилетнего максимума: об этом писали все СМИ. С июля рост продолжился и составил по моим оценкам еще не менее 20%. Таким образом, формально на объявленные тендеры не нашлось желающих в них участвовать», — сказал Пурим.

Эксперт отметил, что в отличие от российских, китайские компании и региональные правительства были готовы предложить любому флоту рыночные условия для выполнения своих экспортных обязательств.

«Соответственно, судовладельцы приняли предложенные условия, и флот ушел работать за границу, хотя традиционно ставки на каботажные перевозки были всегда выше ставок внешнего рынка. Странно то, что факт резкого взлета ставок не послужил тревожным сигналом соответствующих региональных руководителей, которые должны были принять меры по изменению тендерных условий, должны были отслеживать конъюнктуру, должны были искать решение, «бить в колокола» не после завершения навигации, а минимум за три месяца до этого», — сказал он.

По мнению председателя совета директоров, если такой подход к планированию сохранится, то даже созданная государственная компания не сможет обеспечить всех желающих флотом.

«Вопрос создания госкомпании будет очень дорогой игрушкой. Купить суда ледового класса сейчас почти невозможно. Стоимость возросла в разы. Так, б/у суда с ледовым классом Аrc5 не предлагаются на рынке, и купить можно, только если предложить за старое 25-летнее судно 20 млн долларов. Год назад можно было купить за 7−8 млн долларов. И я уверен, через два года их стоимость снизится до значения 5 млн долларов, — полагает Дмитрий Пурим. — Поэтому моё мнение — не надо «заливать» проблему неэффективного планирования народными миллиардами, нужно создать механизм планирования на основании быстро изменяющихся рыночных условий. Возможно, надо дать больше полномочий губернаторам, чтобы они искали решение проблем региона не в Москве и не перекладывали их на руководство страны».

Эксперт напомнил, что ранее правительство предложило цифровизацию бюджетного процесса.

«При умелом внедрении может быть резко повышена эффективность отраслевого планирования и государственного управления, в том числе по обеспечению северного завоза», — считает Пурим.