Москва, , 14:04 — REGNUM Известный советский и российский писатель-сатирик Виктор Коклюшкин ушёл из жизни, сообщает 12 ноября телеканал «Россия 24».

«Умер известный писатель-сатирик и драматург Виктор Коклюшкин, — рассказала в эфире ведущая телеканала. — Его монологи читали лучшие юмористы страны: Владимир Винокур, Евгений Петросян, Клара Новикова и Ефим Шифрин. Незабываемо они звучали в авторском исполнении».

Она добавила, что Коклюшкин стал автором более десяти книг, рассказов, повестей и романов. Виктору Михайловичу было 75 лет. Уточняется, что причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

Коклюшкин родился в Москве 27 ноября 1945 года. Литературную деятельность начал в 1969 году. Выступал в телепередачах «Аншлаг», «Смехопанорама» и «Кривое зеркало».