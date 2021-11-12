Ростов-на-Дону, , 14:15 — REGNUM На матч «Ростов» — «Уфа», который состоится 21 ноября на стадионе «Ростов Арена», пустят 25% зрителей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе жёлто-синих.

Болельщики Fc-rostov.ru

«На данный момент разрешённая заполняемость зрительских мест при проведении матчей составляет 25%. Нахождение на территории «Ростов Арены» возможно только при наличии QR-кода, защитной маски и при условии соблюдения социального дистанцирования. Детям до 18 лет необходимо предъявить свежий ПЦР-тест», — напомнили правила посещения в пресс-службе.

Названы сроки старта продаж билетов на игру. Пока они доступны в режиме онлайн. С 15 ноября билеты можно будет приобрести в кассах стадионов «Ростов Арена» и «Олимп» имени Виктора Понедельника».