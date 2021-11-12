Деревня Горбунки, Ленинградская область, , 14:24 — REGNUM В Ленинградской области возбудили уголовное дело о халатности чиновников из-за нечеловеческих условий жизни четырех детей 22-летней матери. Об этом 12 ноября сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ленинградской области.

Дети содержатся в антисанитарных условиях. Пресс-служба прокуратуры ЛО.

Органами СКР возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 293 УК РФ («Халатность») по факту ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Ломоносовского района Ленобласти, которые не приняли мер по обеспечению безопасности несовершеннолетних.

Как выяснилось, четверо детей в возрасте семи, пяти, двух лет и 11 месяцев вместе с 22-летней матерью живут в антисанитарных условиях в муниципальной квартире. Кроме детей и их родителя в квартире живут еще пять человек. Молодая многодетная мать неоднократно привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по содержанию и воспитанию детей.

Так, женщина не оформила свидетельство о рождении двоим детям, не оформила пособия в органе социальной защиты, при том, что она материально детей не содержит, нигде не работает, злоупотребляет спиртными напитками. Кроме того, ее старший сын не был принят на обучение в школе, а двое младших детей не приняты в детский сад.

При этом, как считают в СУ СКР по Ленобласти, должностные лица органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Ломоносовского района не надлежаще исполняли свои должностные обязанности и не предприняли меры по обеспечению безопасности несовершеннолетних.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на детальное изучение всех обстоятельств данного преступления, а также причин и условий, способствовавших совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается», — уточнили в пресс-службе.

Добавим, ход расследования уголовного дела находится на контроле у руководителя следственного управления. По поручению председателя СКР ход расследования уголовного дела находится на контроле в центральном аппарате ведомства. Кроме того, как уточнили в пресс-службе прокуратуры Ленобласти, ход и результаты расследования уголовного дела поставлены прокуратурой Ломоносовского района на контроль.

Видео: пресс-служба СУ СК по Ленобласти.