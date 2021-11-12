Тбилиси, , 13:57 — REGNUM Депутата Верховной рады Украины, подругу экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Елизавету Ясько не пускают в тюрьму, где содержат бывшего грузинского лидера, на протяжении четырёх дней. Об этом она сообщила журналистам в Тбилиси.

«Я четвёртый день прихожу к тюрьме. У меня просят непонятные документы и не впускают меня к нему», — сказала Ясько, которая ранее заявила, что является гражданской женой Саакашвили.

Украинский депутат заявила, что это является нарушением не только прав бывшего президент, но также и её прав.

Напомним, Саакашвили задержали в Грузии 1 октября, и он объявил голодовку. После многочисленных заявлений его сторонников о тяжёлом состоянии здоровья экс-президента его перевели 8 ноября в тюремную больницу в Тбилиси. 11 ноября минюст Грузии обнародовал видео, как упитанный Саакашвили оказывал сопротивление при переводе в тюремную палату, а его несли, держа за руки и за ноги.

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