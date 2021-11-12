Гвадалахара, Мексика, , 13:56 — REGNUM Белорусская теннисистка Арина Соболенко проиграла представительнице Испании Пауле Бадосе в матче итогового чемпионата WTA. Встреча продолжалась 1 час 15 минут и завершилась со счётом 4:6, 0:6.

Соболенко четыре раза подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала 1 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы пять эйсов, четыре ошибки на подаче и пять брейков.

На данный момент в группе Чичен-Ица лидируют Паула Бадоса и Мария Саккари, которые одержали по одной победе.