12 ноября 2021 | Время чтения 2 мин

Нешуточный скандал с участием главы сельского поселения и казаков разгорелся в Ростовской области. После рабочей поездки депутата Госдумы РФ Виктора Водолацкого ("Единая Россия") на Дон в социальных сетях разгорелась оживлённая дискуссия, в ходе которой чиновник якобы назвал казаков сбродом. Дело приобрело нешуточный поворот.

Всеволод Немов, , 15:43 — REGNUM Нешуточный скандал с участием главы сельского поселения и казаков разгорелся в Ростовской области. После рабочей поездки депутата Госдумы РФ Виктора Водолацкого («Единая Россия») на Дон и выявления свалочного очага в селе Самарском Азовского района в социальных сетях разгорелась оживлённая дискуссия, в ходе которой чиновник якобы назвал казаков сбродом. Дело приобрело нешуточный поворот.

Казаки Николай Хижняк © ИА REGNUM

«Продолжая рабочую поездку по Азовскому району, встретился с казаками, и вместе мы осмотрели места несанкционированных свалок мусора на территории села Самарского. Увиденное, мягко сказать, шокировало. Любой проверяющий, который побывает там, где был я сегодня, придёт в ужас от того, что там происходит. Уверен, что такой масштаб свалочного очага и экологического преступления не мог быть не замечен руководством сельского поселения. Но именно казаки села Самарское забили тревогу, так как им не безразлична земля, на которой они живут и трудятся»,— написал бывший атаман войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» Водолацкий на своей странице в Instagram.

По словам казачьего генерала, регулярные обращения в надзорные ведомства результатов не принесли. Водолацкий намерен направить депутатский запрос в надзорные органы для выяснения всех обстоятельств, которые привели к образованию свалки.

«Почему местные органы исполнительной власти забили на неоднократные обращения неравнодушных людей, которые берегут природу? Надеюсь депутатский запрос взбодрят органы местного самоуправления!» — задал вопрос один из комментаторов.

Свалка мусора Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Так, на всякий случай, сотрудники администрации деньги получают за свою работу, а казаки всё делают на общих началах, поэтому в следующий раз, перед тем как оскорблять или просто обсуждать казаков, помните об этом: мы не за деньги, а за правду»,— написал ещё один казак.

В ходе бурного обсуждения в комментариях якобы отметился глава Самарского сельского поселения Валерий Дреер.

«Я здесь казаков не вижу, и в Самарском поселении этого сброда не будет! У нас есть 20 ребят, которые помогают»,— написано от имени чиновника.

Такого высказывания в свой адрес казаки не потерпели и решительно хотят призвать чиновника к ответу.

«Генерал казачий едет вместе с казаками по проблемам района. Это не работа и не обеспокоенность проблемами жителей Азовского района? И тут в аккаунте [депутата Госдумы] глава сельского поселения называет казаков сбродом. Я думаю, Виктор Водолацкий разберётся, кто сброд, а кто не сброд», — отметил один из комментаторов.

Одна из участниц дискуссии отметила, что некоторые пользователи перегибают палку в данном вопросе. Однако для многих оказалось делом чести не посрамить память об отцах и дедах.

«Высказывание «не допущу сброд в поселении», хотя там живут казаки, — это разжигание межнациональной розни»,— считает пользователь.

Виктор Водолацкий Duma.gov.ru

Тем временем общественное движение «Оплот» намерено довести конфликт казаков с чиновником до суда. Информация об этом размещена на сайте войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское».

«За свои слова под постом Instagram депутата Госдумы от Ростовской области Виктора Водолацкого, бывшего атамана донского казачества, глава села Самарского Азовского района Валерий Дреев ответит в суде», — заявили участники движения.

Общественники считает, что такие вопросы необходимо решать исключительно в правовом поле.