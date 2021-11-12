Рязань, , 17:13 — REGNUM В Рязанской области 12 ноября подтверждено 273 новых случая заражения коронавирусом, что на два меньше, чем за предыдущие сутки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативной рабочей группе правительства региона. Впервые зарегистрирован 21 летальный исход.

В лаборатории инфекционной больницы Иллюстрация ИА REGNUM

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Темп прироста инфекции за сутки составил 0,54%. Всего в Рязанской области выявлено 50 953 носителя инфекции. Справился с заражением 43 601 жителей, в том числе 80 пациентов выписаны после выздоровления за минувшие сутки.

По данным федерального оперштаба, осложнения при коронавирусе стали причиной смерти 1 622 человек.