Санкт-Петербург, , 14:31 — REGNUM Наружная камера видеонаблюдения, установленная на пике самого высокого здания Санкт-Петербурга и Европы — «Лахта Центра», запечатлела падение метеора, который напугал горожан и жителей сразу нескольких регионов Северо-Запада вечером 11 ноября.

Метеор в небе над Петербургом. Instagram.com/lakhtacenter/

Публикация с таинственным заголовком «Что это было?» появилась на официальной странице Центра в Instagram 12 ноября.

«Петербург обсуждает неопознанные объекты, которые падали с неба вчера. Мы в «Лахта Центре» не специалисты по таким вопросам, зато у нас есть возможность постоянной съемки с самой высокой точки города. И да, мы их видели. Отправим видео экспертам и делимся с вами», — отметили в пресс-службе.

Как отметили в группе «ВК» «AstroAlert | Наблюдательная астрономия», падение яркого болида можно было 11 ноября около 17:39 мск к жители Санкт-Петербурга, Карелии, Новгородской области и других регионов СЗФО. Размер метеора был около одного метра.

«Судя по имеющимся в сети видеозаписям, длительность метеора составила около четырех секунд — это может означать, что астероид вошел в плотные слои атмосферы под большим углом относительно горизонтали. Некоторые очевидны в социальных сетях сообщают, что через несколько минут после вспышки слышали звуковой удар. По нашим прикидкам, высота горения метеорного тела составила от 100 до 40 км, а скорость порядка 20−40 км/сек.», — говорится в сообщении.

https://www.instagram.com/p/CWKtblSjh_Q/