Санкт-Петербург, , 14:04 — REGNUM Экспертный совет особой экономической зоны (ОЭЗ) «Санкт-Петербург» 12 ноября согласовал открытие трех новых объектов на площадке «Новоорловская» в Приморском районе. Среди них — центр сертификации продукции, предприятие по выпуску экологичных материалов для пищевой и фармацевтической промышленности, а также производство оборудования автоматического горизонтирования. Общий объем инвестиций превысит 3 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе АО ОЭЗ «Санкт-Петербург».

"Одобренные Экспертным советом проекты позволяют нам перевыполнить наш план на 2021 год по привлечению новых резидентов — вместе с тремя новыми проектами количество новых резидентов за этот год достигнет 9 компаний против запланированных 7. Мы активно наращиваем темп привлечения инвесторов в связи с предстоящей большой работой по заполнению присоединяемой площадки «Марьино», где для резидентов будет доступно 44 га», — заявила генеральный директор АО «Особая экономическая зона «Санкт-Петербург» Тамара Рондалева.

Центр сертификации продукции под руководством компании ООО «НИЦ СПб-ТЕСТ» будет заниматься проверкой качества по заказам предприятий — от уровня индивидуального предпринимательства до федерального, в лице АНО «Российская система качества».

ООО «Инновационная компания «Новые технологии» планирует выпускать биоразлагаемые и вторично перерабатываемые материалы для предприятий в области фармацевтики и пищевой отрасли.

Центр производства автоматического горизонтирования в лице ООО «ПК «АГП» будет работать над выпуском электрогидравлической системы, пружинного кабельного барабана с токосъемником. Заказчиками этой продукции, к примеру, являются Рособоронэкспорт и Министерство обороны России.

Общий объем инвестиций трех предприятий составит более 3,1 млрд рублей. Необходимая площадь для строительства составит около 5,5 га. Помимо вложений в развитие ОЭЗ предприятия обеспечат Приморский район Санкт-Петербурга новыми рабочими местами. По подсчетам компаний, на рынке труда должно появится 676 вакансий.

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На территории Особой экономической зоны Санкт-Петербурга зарегистрирована 61 компания-резидент. Объем заявленных инвестиций в проекты — 92,74 млрд рублей. ОЭЗ размещается на двух участках — «Нойдорф» (пос. Стрельна, Петродворцовый район) и «Новоорловская» (Приморский район). В ближайшие годы из бюджета Санкт-Петербурга предполагается выделить на развитие зоны в общей сложности 9,3 млрд рублей.

По данным Смольного, с момента запуска резиденты ОЭЗ перечислили в бюджет Санкт-Петербурга около 14,2 млрд рублей. За это же время вложения города в инфраструктуру зоны составили 11,1 млрд рублей. За девять месяцев 2021 года резидентами было перечислено бюджет города почти 4 млрд рублей налогов, это в два раза больше, чем за соответствующий период прошлого года.