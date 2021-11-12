Челябинск, , 13:38 — REGNUM В Челябинской области начальник цеха одного из промышленных предприятий подозревается в получении взятки. Об этом сообщает областное управление СКР.

По данным следствия, он получил от представителя одной фирмы более 60 тыс. рублей. Деньги предназначались за обеспечение выполнения работ по демонтажу конструкций, а также по вывозу металлического лома.

Преступление выявили сотрудники ФСБ России. Решается вопрос о предъявлении задержанному обвинения и избрании меры пресечения.