Тбилиси, , 13:42 — REGNUM Вмешательство граждан Украины во внутренние дела Грузии недопустимы, заявил грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили во время телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским. Об этом 12 ноября сообщает пресс-служба главы правительства Грузии.

Сообщается, что стороны обсудили деятельность в Грузии бывшего грузинского президента, главы комитета по реформам Украины Михаила Саакашвили. Гарибашвили назвал его действия «незаконными, деструктивными и провокационными». Грузинский премьер-министр также сообщил, что экс-президент оскорблял и бил сотрудников тюрьмы.

«Владимир Зеленский потребовал рассмотреть возможность и разрешить украинским врачам проверить здоровье Михаила Саакашвили, на что Ираклий Гарибашвили сказал, что о здоровье заключенного Саакашвили заботятся профессиональные и высококвалифицированные врачи Грузии», — отметили в пресс-службе.

Зеленский также попросил разрешить навещать Саакашвили в тюрьме родственникам. На это Гарибашвили ответил, что посещать экс-президента могут члены его семьи и депутаты с первого дня заключения.

Напомним, Саакашвили задержали в Грузии 1 октября, и он объявил голодовку. Его сторонники заявляют, что он может умереть, но 6 ноября был опубликован ролик, как экс-президент ест. 8 ноября экс-президента перевезли в тбилисскую тюрьму, где есть клиника. 11 ноября минюст Грузии обнародовал видео, как упитанный Саакашвили оказывал сопротивление при переводе в тюремную палату, а его несли, держа за руки и за ноги.

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