Калуга, 12 ноября, 2021, 14:30 — ИА Регнум. В Калужской области около 250 учащихся среднего профтехобрзования приняли участие в завершившемся Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) — 2021. Об этом 12 ноября сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на министра образования и науки региона Александра Аникеева.

Admoblkaluga.ru Участники «Молодые профессионалы»-2021

Чемпионат проходил в Калуге с 8 ноября на четырёх площадках — в Калужском техническом колледже, колледже экономики и технологий, в Калужском коммунально-строительном техникуме им. И.К. Ципулина и в техникуме электронных приборов. В 2021 году в программу чемпионата вошли шесть новых компетенций: «Технология моды», «Банковское дело», «Бухгалтерский учет», «Виноделие», «Малярные и декоративные работы», «Машинное обучение и большие данные». Также в рамках чемпионата состоялись соревнования профессионального мастерства по стандартам WorldSkills для людей старше 50 лет «Навыки мудрых» и соревнования юниоров.

«Положительная динамика роста как ежегодного количества участников чемпионата, так и количества компетенций, по которым проводятся соревнования, свидетельствует о том, что в нашем регионе движение WorldSkills является живым, перспективным и эффективным механизмом. И наша задача — поддерживать его организацию на самом высоком уровне и стремиться к наращиванию его показателей, открытию в регионе новых мастерских, имеющих современную материально-техническую базу в соответствии со стандартами WorldSkills Russia. Это будет способствовать созданию новой модели высокотехнологичной образовательной среды, направленной на популяризацию технического творчества и повышение престижа рабочих профессий, выявление и развитие технически талантливой молодежи», — отметил Александр Аникеев.